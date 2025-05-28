بزشكيان يؤكد على تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان لضمان المصالح المشتركة

وأفادت "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان" التقى، صباح اليوم الأربعاء، على امتداد زيارته لسلطنة عُمان، مع كل من "فهد بن محمود آل سعيد" نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، و"بدر بن حمد البوسعيدي" وزير الخارجية العمانيين؛ باحثا معهما في السبل كفيلة بتعزيز التعاون الثنائي، وايضا القضايا الإقليمية.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى إرادة القادة الايرانيين والعمانيين في تطوير العلاقات؛ منوها بان هذه الإرادة متوفرة اليوم لدى الجانبين، وان الحكومة الايرانية مصممة على المضي بها قدما.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى بعض الاضطرابات في المنطقة، واعتبر إرساء الاستقرار مسؤولية مشتركة للدول الإسلامية؛ مؤكدا بأن إيران لطالما أكدت بأن السلام والأمن الإقليميين يجب ان يترسخا بواسطة دول المنطقة ذاتها.

وفي لقائه وزير الخارجية العماني، تحدث بزشكيان عن العلاقات الإيجابية القائمة بين طهران ومسقط؛ مؤكدا ضرورة استمرار وتوطيد هذه الاواصر وبما يشمل التعاون الإقليمي والدولي الثنائي، وكذلك تسهيل التبادل الاقتصادي وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.

الى ذلك، رحب نائب رئيس الوزراء العُماني "فهد بن محمود آل سعيد"، بزيارة فخامة الرئيس بزشكيان للسلطنة، واعتبرها خطوة فعالة في سياق تطوير العلاقات الثنائية؛ واصفا العلاقات بين مسقط وطهران أخوية وتاريخية ونموذجا ناجحا للتفاعل بين البلدين الجارين.

وأكد نائب رئيس الوزراء العماني، خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان اليوم، على أن بلاده تعتبر الايرانيين شعبا عظيما؛ منوها بأن التفاعل والتعاون والحوار البناء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصب في مصلحة الشعبين الايراني والعماني.

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