عراقجي : نحن لا نمزح مع احد في موضوع تخصيب اليورانيوم

وقال وزير الخارجية الايراني اليوم الاربعاء خلال تصريحات له على هامش اجتماعات الوفد الايراني في عمان : ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، بلغت اليوم أعلى مستوى من الاحترام المتبادل وهي قائمة على المصالح المشتركة.

وردا على سؤال حول، ما اذا كان قد تحدث الوفد الايراني بشأن المفاوضات غير المباشرة خلال الاجتماعات في عمان، صرح وزير الخارجية : بالطبع كانت هناك مشاورات بهذا الخصوص، ولكن الزيارة جاءت في الاساس لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع تفاهمات واتفاقات مشتركة، ولم تكن مرتبطة بموضوع المفاوضات.

وبشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا، اشار عراقجي بان موعد المفاوضات سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي توضيحه لأحدث منشور له على منصة "اكس"، قال وزير الخارجية الايراني : إن هذا المنشور جاء ردًا على تصريحات مسؤول بريطاني حول "تصفير التخصيب"؛ مبينا ان المحادثات مع الدول الأوروبية والثلاثي الأوروبي، استمرت خلال الاونة الاخيرة، لكن إذا كان موقفهم هو "تصفير التخصيب"، فلا يوجد أي مجال للنقاش معهم بشأن الملف النووي.

وأضاف : يتعين على هؤلاء توضيح موقفهم؛ مؤكدًا بأن موضوع التخصيب ليس محط مزاح.

انتهی** 2054 / ح ع **