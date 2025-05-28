الرئيس بزشكيان : سنبني إيران سواء انتهى الحظر المفروض علينا أو استمر

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس "بزشكيان"، اليوم الأربعاء، مع الجالية الإيرانية المقيمة في سلطنة عمان، مردفا : يجب أن نتفاعل مع شعبنا وجيراننا والعالم على أساس العدل والإنصاف.. إن التغيير سيحدث بتوفيق الله، سواء انتهى الحظر المفروض علينا أم استمر، وهذا التغيير سيتم بدعمكم.

وتابع : إذا تكاتفت دولنا الإسلامية، ووسعنا من دائرة التعامل والتبادل فيما بيننا، وتحلينا بالحكمة لربط أسواقنا وشعوبنا مع التجارة والاستثمار والاقتصاد والصناعة، فلن نحتاج إلى أحد.

واكد الرئيس بزشكيان في هذ اللقاء : اننا لا نشكل تهديدا لبعضنا الاخر، بل نوفر فرصة لانفسنا، وبما يمكننا من المضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار.

كما تطرق إلى الاتفاقات المبرمة مع سلطان عُمان بهدف تطوير العلاقات والتعاون الثنائي؛ قائلا : انني أشعر بذات العزيمة والإرادة لدى سلطنة عُمان ايضا، وهذا الأمر له تاريخ طويل، وأنا على يقين باننا قادرون من احداث التغيير اذا تكاتفنا.

وخلص رئيس الجمهورية الى القزل : في هذه الزيارة، توصلنا إلى اتفاقات جيدة مع سلطنة عمان، والتي سنتابعها، وأنتم أيها الإيرانيون الأعزاء المقيمون في هذا البلد يمكنكم المساهمة في هذا الامر.

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