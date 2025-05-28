وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني يتحدث عن بداية فصل جديد من الدبلوماسية السياحية مع العالم

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، قال صالحي اميري : ان الحكومة الايرانية اعتمدت خمسة قرارات ستراتيجية بهدف تسهيل عملية تطوير البنى التحتية السياحية للمستثمرين.

واعتبر ان الدبلوماسية السياحية احد الدعائم المؤثرة للسياسة الخارجية في ايران؛ لافتا بانه اجرى خلال زيارته الاخيرة للقاهرة، محادثات ايجابية للغاية مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

واردف وزير السياحة : ان اجواء المحادثات في مصر كشفت عن وجود ارادة مشتركة لتوسيع التفاعلات الثقافية والسياحية بين البلدين؛ مشيرا الى ان وزارة الخارجية الايرانية اتخذت بدورها اجراءات تنفيذية بهذا الاتجاه.

كما اشار وزير التراث والسياحة الى بداية فصل جديد في العلاقات السياحية مع تركيا، مستدلا في هذا الصدد بعقد "اجتماعين مهمين" خلال الأسبوعين الماضيين مع وزير السياحة التركي، وصرح بان الجانبين توصلا إلى اتفاقات فاعلة من اجل تعزيز التبادلات السياحية بين البلدين.

وفي اشارة الى زيارته الرسمية للفاتيكان وحضوره قداس تنصيب البابا الجديد، اكد صالحي اميري بانه عقد لقاءات بنّاءة مع مسؤولي الفاتيكان لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والدينية والسياحية؛ موضحا بأن التنسيق الوثيق مع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما لعب دورًا اساسيا في تحقيق الأهداف الثقافية المرجوة.

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