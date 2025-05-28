٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85846598
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وزير الخارجية الروسي : الاعتراف بحق إيران في التخصيب جوهر الحل

٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٦ م
رمز الخبر: 85846598
وزير الخارجية الروسي : الاعتراف بحق إيران في التخصيب جوهر الحل

طهران /28 أيار/ مايو/ إرنا- أعرب وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" عن أمله بان تكون المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مثمرة؛ قائلا : إن الاعتراف بحق إيران في التخصيب ضمن استخدامها السلمي لبرنامجها النووي، هو مبدأ أساسي.

وأفادت "إرنا" أن "لافروف" أدلى بهذه التصريحات اليوم الأربعاء خلال الدورة الـ13 للاجتماع الدولي لكبار ممثلي الدول المعنيين بالشؤون الأمنية، والذي اقيم في موسكو بمشاركة أكثر من 100 دولة، بما في ذلك وفد الجمهورية الإسلامية الذي يقوده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان".

وتابع وزير الخارجية الروسي : إن موسكو تتطلع الى نجاح عملية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؛ قائلا : استنادا إلى آراء الطرفين بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات، نأمل بأن يتم إحراز تقدم وأن تسير العملية في الاتجاه الصحيح.

وقال "لافروف" : نتمنى النجاح لهذه الجهود، وأن يتم التوصل إلى نتائج مرضية بالنسبة لجميع الاطراف المعنيين، وبطبيعة الحال ايران.

انتهى**9365 / ح ع ** 

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