الحوثي : مهما كان حجم العدوان "الإسرائيلي" على بلدنا فلن يؤثر إطلاقا على موقفنا المساند لغزة

وأضاف السيد الحوثي في كلمة له اليوم الأربعاء : إن العدو "الإسرائيلي" أراد أن يتفرد بالشعب الفلسطيني دون أن تكون هناك ردة فعل من أي بلد مسلم؛ لافتا الى ان هذا العدو بقي في موقف ضعيف عقب توقّف العدوان الأمريكي نتيجة فشله.

وأوضح أن "العدوّ الإسرائيلي يحاول استعادة الردع، من خلال هذا العدوان المتكرر على المنشآت المدنية في بلدنا"؛ قائلا : مهما كان حجمُ العدوان الإسرائيلي ومهما تكرّر فلن يؤثِّر إطلاقا على موقف شعبنا في نصرة الشعب الفلسطيني العزيز؛ لأَنه موقف ديني.

وبين قائد حركة انصار الله، أنه قد يكون من أهداف العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء إعاقةُ نقل الحجاج ولكن إن شاء الله سيفشل؛ موضحا أن الترميمَ المتكرّر لمطار صنعاء سوف يستمر بالمقدار الضروري الذي يتيح استمرارية عمله.

وواصل الحوثي : نسعى لموقفٍ أقوى إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته التي لم يسبق لها مثيل؛ منوها إلى، أنه "كلما استمر العدوُّ الإسرائيلي في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني؛ فالمسؤولية على الأُمَّــة الإسلامية أكبر".

كما تطرق إلى المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ مؤكدا، أن "استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني يدفعُنا من واجبِ المسؤولية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية إلى تصعيد عملياتنا العسكرية ضد العدوّ الإسرائيلي"، لافتا إلى، أن "التصعيدَ في غزة يدفعنا إلى الاستمرار والسعي نحو التصعيد ضد العدوّ الإسرائيلي في عمليات القوات المسلحة وفي سائر الأنشطة".

واكمل قائد حركة انصار الله : غن معاناةَ الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هي أكثر مما سبق سواء من حيث أضرار الحصار الشديد والتجويع أَو من حيث مراكمة الجرائم الإسرائيلية.

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المصدر/ المسيرة