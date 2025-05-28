٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85846696
T T
٠ Persons

سمات

حماس تعلن الاتفاق على إطار عام مع امريكا بشأن وقف الحرب على غزة

٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٤ م
رمز الخبر: 85846696
حماس تعلن الاتفاق على إطار عام مع امريكا بشأن وقف الحرب على غزة

طهران /28 أيار/  مايو/ إرنا- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف"، ينص على إطار عام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، بانتظار الرد النهائي من الوسطاء.

وصرحت الحركة في بيان لها اليوم، أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات.

وأضافت، أن الاتفاق يتضمن تولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق إلى جانب إطلاق سراح 10 من الأسرى "الإسرائيليين" (الأحياء) وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء.

وأكدت حماس ايضا أنها بانتظار الردّ النهائي من الوسطاء على هذا الإطار.

انتهى**9365 / ح ع **
المصدر/ القدس العربي

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .