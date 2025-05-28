حماس تعلن الاتفاق على إطار عام مع امريكا بشأن وقف الحرب على غزة

وصرحت الحركة في بيان لها اليوم، أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات.

وأضافت، أن الاتفاق يتضمن تولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق إلى جانب إطلاق سراح 10 من الأسرى "الإسرائيليين" (الأحياء) وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء.

وأكدت حماس ايضا أنها بانتظار الردّ النهائي من الوسطاء على هذا الإطار.

انتهى**9365 / ح ع **

المصدر/ القدس العربي