الرئيس اليمني من مطار صنعاء : على الصهاينة انتظار صيف ساخن

واضاف : إن العدوان الإجرامي الذي نفذه العدو اليوم في مطار صنعاء لن يثنينا مهما كان، بل سيدفعنا إلى المزيد والمزيد؛ مشيرا إلى، أن "الرجال ستأتي بالطائرات وسيعود المطار بإذن الله تعالى".

وتابع الرئيس اليمني : نقول للعدو الصهيوني لن نتراجع ولن نستسلم ولن تُكسر إرادتنا أو نتراجع عن قرارنا المتمثل في إسناد أهلنا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

كما وجه خطابه الى رئيس حكومة الاحتلال "نتن ياهو"، قائلا : لن تستطيع أن تحمي قطعان الصهاينة من صواريخنا؛ مؤكدا لجميع الشركات التي ما تزال مستمرة في الوصول إلى مطار "اللد" المسمى "إسرائيليًا" بن غوريون، أنها "معرضة للخطورة في أي لحظة".

ومضى الى القول : على قطعان الصهاينة أن يدركوا بأن الصواريخ اليمنية قادرة على الوصول إلى هدفها، ولن تكون الملاجئ ملاذاً آمناً لهم؛ داعيًا جميع المسافرين حول العالم إلى تجنب الركوب على الطائرات التي لا زالت مستمرة في رحلاتها إلى مطار "بن غوريون"، مؤكدا بانها "معرضة لعقوباتنا وليست آمنة".

ولفت بالى أن "قصف العدو الصهيوني لمطار صنعاء يثبت ألمه من ضربات القوات المسلحة اليمنية"؛ مؤكدا على انه "بمقدور دفاعاتنا الجوية التعامل مع طائرات الـ (إف 35) إن شاء الله...

انتهى ** ح ع

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المصدر / 26 سبتمبر