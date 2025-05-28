حزب الله : العدوان الصهيوني على اليمن ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي

واضاف حزب الله في بيان أصدره اليوم الأربعاء : يُمعن العدو الصهيوني في انفلاته وعدوانه الوحشي تجاه شعوب منطقتنا من غزة إلى لبنان واليمن، وآخرها المجازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتداءات اليومية المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وتابع البيان : إنّ حزب الله إذ يُدين بشدة تلك الاعتداءات الصهيونية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي "الإسرائيلي ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي.
ورأى حزب الله عبر بيانه، أنّ "العدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا التي لم تستطع إخضاع اليمن وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها، مما اضطرها مرغمة إلى وقف عدوانها على اليمن، وأنّ العدو ما زال غارقًا في أوهامه، ظانًّا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع الشعب اليمني أو دفعه إلى التراجع عن مواقفه الراسخة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجازر، وتُصَم الآذان عن صراخات وعذابات أطفاله الذين يُقتلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمَض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة."
وإذ عبّر عن "اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية"، أكد حزب الله، "تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي الذي لن يزيده العدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدأه، حتى وقف حرب الإبادة وفك الحصار عن أهل غزة".
ودعا هذا البيان إلى "أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول والشعوب الحرة في العالم، وإلى التحرك الفاعل والمؤثر لفك الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة العزيز واليمن الشريف".
كما جدد حزب الله دعوته "الشعوب والدول العربية والإسلامية، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز ومؤازرة موقفه الشجاع والنبيل نصرة لفلسطين وشعبها الصامد".
انتهی**2054 / ح ع **
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المصدر / موقع العهد
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