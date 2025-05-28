حزب الله : العدوان الصهيوني على اليمن ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي

واضاف حزب الله في بيان أصدره اليوم الأربعاء : يُمعن العدو الصهيوني في انفلاته وعدوانه الوحشي تجاه شعوب منطقتنا من غزة إلى لبنان واليمن، وآخرها ‏المجازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غزة، ومواصلة سياسة التجويع والإبادة الجماعية، والاعتداءات اليومية ‏المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستهداف الطائرة المدنية ‏الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية‎.‎

وتابع البيان : إنّ حزب الله إذ ‏يُدين بشدة تلك الاعتداءات الصهيونية البربرية، يؤكد أنّ هذا التمادي "الإسرائيلي ما كان ليحصل ‏لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي.‎

ورأى حزب الله عبر بيانه، أنّ "العدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا التي لم تستطع إخضاع اليمن ‏وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها، مما اضطرها مرغمة إلى وقف عدوانها على اليمن، وأنّ العدو ما زال غارقًا في ‏أوهامه، ظانًّا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع ‏الشعب اليمني أو دفعه إلى التراجع عن مواقفه الراسخة في ‏إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجازر، وتُصَم الآذان عن صراخات وعذابات ‏أطفاله الذين يُقتلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمَض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة‎."‎

وإذ عبّر عن "اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية"، أكد حزب الله، "تضامنه الكامل ‏مع الشعب اليمني الأبي الذي لن يزيده العدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدأه، ‏حتى وقف حرب الإبادة ‏وفك الحصار عن أهل غزة".‏

ودعا هذا البيان إلى "أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع ‏الدول والشعوب الحرة في العالم، وإلى التحرك الفاعل والمؤثر لفك الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة العزيز ‏واليمن الشريف".

كما جدد حزب الله دعوته "الشعوب والدول ‏العربية والإسلامية، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز ‏ومؤازرة موقفه الشجاع والنبيل نصرة لفلسطين وشعبها الصامد".‏

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / موقع العهد