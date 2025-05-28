إيران وأرمينيا تتطلعان إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي

وأفادت "إرنا" بأن "صالحي" أعرب خلال هذا اللقاء عن تقديره لاستضافة الحكومة الأرمينية؛ مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية والودية بين الشعبين، واصفا أرمينيا بان لها خلفية ثقافية غنية ومن شأنها أن تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وذكر رئيس معهد الدراسات الإيرانية، بالقدرات والاستعدادات التي يتمتع بها هذا المعهد، من اجل توسيع التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا في المجالات الثقافية، التعليم العالي، والدراسات الإيرانية.

كما التقى "صالحي" الأمين العام لوزارة الخارجية الأرمينية "دافيت كارابيتيان"، واستعرض معه العلاقات التاريخية بين البلدين؛ داعيا إلى استمرار هذه العلاقات بأبعاد جديدة وعملية في المستقبل.

وأشار رئيس معهد الدراسات الإيرانية إلى القدرات العلمية والثقافية المتوفرة في أرمينيا؛ مؤكدا على ضرورة تطوير التبادلات الأكاديمية وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإيرانية.

وأعرب "صالحي" خلال هذا اللقاء، عن أمله في أن يؤدي التعاون الثنائي إلى توفير فرص علمية وثقافية جديدة تهدف إلى توسيع الدراسات الإيرانية في منطقة القوقاز.

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