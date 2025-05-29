ايران تندد بقوة بغارات الكيان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي

وقال بقائي ان هذه الغارات التي شنها الكيان الصهيوني خلال موسم الحج وبهدف منع نقل الحجاج اليمنيين الى العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، تمثل جريمة كبرى ودعا الاوساط الدولية لا سيما منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) للاهتمام العاجل والجاد بهذا الموضوع.

واشار الى الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على البنية التحتية الاقتصادية والمنشآت المدنية في اليمن بما فيها الموانئ والمطارات ومستودعات المواد الغذائية وغيرها معتبرا هذه الهجمات مثالا واضحا لجرائم الحرب والجريمة ضد الانسانية مؤكدا ان الخصومة الوحشية للكيان الصهيوني ضد الشعوب المسلمة بمنطقة غرب اسيا مؤشر واضح على جهله الذاتي لشعوب المنطقة ومحاولة من قادته لتوسيع نطاق الحرب والانفلات الامني في ارجاء المنطقة والعالم.

وشدد الناطق باسم الخارجية على المسؤولية القانونية والاخلاقية التي تثقل كاهل جميع دول المنطقة والعالم لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقال ان افلات الكيان الصهيوني من العقاب بسبب عدم تصرف مجلس الامن الدولي والدعم الامريكي الشامل له، يتسبب بتبعات لا يمكن تعويضها لمنظومة القواعد القائمة على ميثاق الامم المتحدة ويعرض السلام والامن الدوليين بشكل غير مسبوق للخطر، اذ ان التصدي لذلك يتطلب اجراء عاجلا من قبل المجتمع الدولي.