وزير الداخلية السعودي: العلاقات الحسنة بين ايران والسعودية تعود بالنفع على العالم الاسلامي

وفيما يتعلق بمطالب ايران بخصوص المشاعر المقدسة والتنسيق بين الاجهزة المختلفة للنظر في الموضوعات المتعلقة بالحجاج الايرانيين قال وزير الداخلية السعودي اننا سنبذل قصارى جهدنا لحل المطالب المقدمة وجميعنا مرتاحون للعلاقات الجيدة بين ايران والسعودية وهذا يدل على ارادة قادة البلدين.

واشار وزير الداخلية السعودي رئيس اللجنة العليا للحج بالسعودية الى قوانين بلاده وقال اننا ومن اجل حماية امن وهدوء الزوار الذين يحلون ضيوفا على العربية السعودية من ارجاء العالم الاسلامي نصر على مراعاة القوانين السارية، ونشكر المسؤولين والحجاج الايرانيين لتعاونهم الجيد معنا.

واضاف عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز انه لا شك بان المملكة العربية السعودية تكرس كل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن وهي تعتز بذلك.

اما رئيس مؤسسة الحج والزيارة فقد شرح اخر مستجدات ايفاد الزوار الايرانيين معربا عن تقديره لجهود الحكومة السعودية في توفير المتطلبات والبنية التحتية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتادية مناسك الحج وقال اننا نرحب بتعزيز التواصل لتسوية القضايا الثنائية.