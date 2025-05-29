مؤسسة الحج والزيارة: الافراج عن حجة الاسلام غلام رضا قاسميان

واعلن الموقع الالكتروني لمؤسسة الحج والزيارة ان حجة الاسلام غلام رضا قاسميان قد افرج عنه في ظل العلاقات الودية بين ايران والسعودية.

واضاف ان شرطة المدينة المنورة اتصلت صباح اليوم الخميس بمسؤولي الحج والزيارة فيما يخص الزائر الايراني المعتقل وقالت انه تم في ضوء دعم كبار المسؤولين السعوديين الافراج عن غلام رضا قاسميان من دون احالته الى المحكمة وذلك في اطار العلاقات الودية بين البلدين واعيد الى ايران.

وكان وزير الداخلية السعودي قد قال خلال لقائه امس رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية اننا سنبذل قصارى جهدنا لحل المطالب الايرانية المقدمة وجميعنا مرتاحون للعلاقات الجيدة بين البلدين وهذا يدل على ارادة قادة البلدين.

وكان حجة الاسلام غلام رضا قاسميان قد اعتقل في المدينة المنورة بعد بث مقطع فيديو.

وفي اعقاب اعتقاله اشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الى فلسفة الحج وضرورة الاهتمام بوحدة المسلمين خاصة في هذه الايام واوصى الزوار: يجب علينا جميعا تحاشي اي اجراء يؤدي الى الفرقة والانقسام وان توصياتنا الدائمة للزوار تتمثل في احترام قوانين المملكة العربية السعودية.