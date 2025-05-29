عراقجي: السعودية تحظى بموقع مهم للغاية في سياسة الجوار الايرانية

وردا على بعض القضايا التي حدثت بعد اعتقال ايراني في المدينة المنورة قال عراقجي ان موضوع العلاقات مع السعودية في الوقت الحاضر حظي باهتمام جاد على خلفية المسالة التي وقعت. انا على اتصال مع الزملاء في بعثة قائد الثورة ومؤسسة الحج والزيارة لكي لا يحدث اي خلل في مجال ايفاد الحجاج الايرانيين.

واشار وزير الخارجية الى منشوره مساء الثلاثاء في منصة "اكس" وقال: ان ايران جادة بالكامل فيما يخص العلاقات مع السعودية، وان العلاقات وسياسة الجيرة التي بدات من قبل، هي سياسة مهمة للغاية وان العربية السعودية تحظى بموقع مهم للغاية في هذه السياسة، وسنواصل علاقاتنا الاخوية ولن نسمح بالمساس بهذه العلاقات.

يذكر ان حجة الاسلام غلام رضا قاسميان مقدم برنامج "محفل" التلفزيوني والذي اعتقل عقب مقطع فيديو تضمن انتقادات للسلطات السعودية في المدنية المنورة، قد افرج عنه صباح اليوم بفضل جهود وزارة الخارجية.