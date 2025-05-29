ايران وطاجيكستان تتبادلان 4 مذكرات تفاهم للتعاون

ومذكرات التفاهم تبودلت بين مؤسسة العمل والضمان الاجتماعي الايرانية ومؤسسة بحوث العمل الطاجيكية، واخرى تخص تنفيذ مشروع تاسيس مركز التكنولوجيات الايرانية والطاجيكستانية، ومذكرة تفاهم بشان السكك الحديدية وأخرى تسوية المستحقات لشركة فراب الايرانية من وزارة الطاقة الطاجيكستانية.

كما وقع الطرفان البيان المشترك للنائب الاول رئيس الجمهورية ورئيس وزراء طاجيكستان.

وكان عارف قد وصل صباح اليوم الخميس الى دوشنبه على راس وفد رفيع بدعوة من رئيس الوزراء الطاجيكستاني ويشارك خلالها في المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية.