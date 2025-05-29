رئيسا برلماني ايران والعراق يدعوان لتوسيع العلاقات البرلمانية

وقدم رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في اتصال هاتفي التهاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف باعادة انتخابه رئيسا للمجلس وشدد على ضرورة استمرار التعاون الودي بين مجلسي العراق وايران النيابيين.

واكد الطرفان اهمية توسيع العلاقات الثنائية بين ايران والعراق على كافة المستويات واعتبرا ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار والتقدم في المنطقة.

واشار قاليباف الى التطورات الاقليمية وشدد على ضرورة دعم البلدان الاسلامية للشعب الفلسطيني والتنديد بفظاعات الكيان الصهيوني.

وتناولت المكالمة الهاتفية بالبحث ايضا الوضع في سوريا وحراك داعش فيها.

وفي الختام اكد المشهداني ضرورة استمرار التعاون البناء بين البلدين في كافة المستويات لا سيما توسيع العلاقات البرلمانية.