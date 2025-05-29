٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م
رمز الخبر: 85847159
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journalistکاظم شماعییان

رئيسا برلماني ايران والعراق يدعوان لتوسيع العلاقات البرلمانية

٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م
رمز الخبر: 85847159
رئيسا برلماني ايران والعراق يدعوان لتوسيع العلاقات البرلمانية

طهران/ 29 ايار/مايو/ارنا – دعا رئيسا برلماني ايران والعراق في اتصال هاتفي اليوم الخميس الى توسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وقدم رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في اتصال هاتفي التهاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف باعادة انتخابه رئيسا للمجلس وشدد على ضرورة استمرار التعاون الودي بين مجلسي العراق وايران النيابيين.

واكد الطرفان اهمية توسيع العلاقات الثنائية بين ايران والعراق على كافة المستويات واعتبرا ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار والتقدم في المنطقة.

واشار قاليباف الى التطورات الاقليمية وشدد على ضرورة دعم البلدان الاسلامية للشعب الفلسطيني والتنديد بفظاعات الكيان الصهيوني.

وتناولت المكالمة الهاتفية بالبحث ايضا الوضع في سوريا وحراك داعش فيها.

وفي الختام اكد المشهداني ضرورة استمرار التعاون البناء بين البلدين في كافة المستويات لا سيما توسيع العلاقات البرلمانية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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