قادة وممثلو الاديان الالهية يشيدون بمواقف الامام الخميني (رض) المنادية بالوحدة

وحضر هؤلاء القادة والممثلون امس إلى ضريح الامام الخميني (رض) لتجديد العهد مع مؤسس الجمهورية الاسلامية.

وقال مسؤول لجنة الاديان الالهية باللجنة المركزية لتكريم ذكرى الامام الخميني (رض) محمد رضا موحدي في كلمة في المراسم ان الله امر نبي الاسلام (ص) بدعوة اهل الكتاب للتوحيد.

واضاف ان الرؤية في الاسلام هي الافادة من الحد الادنى من اوجه الاشتراك لبناء الحد الاقصى من الوحدة.

وتحدث ممثل اليهود في مجلس الشورى الاسلامي همايون سامه يح فاشار الى توجيهات الامام الخميني (رض) من ان البلاد هي ملك للجميع وعلى الجميع ان يكونوا شركاء فيها قائلا ان مجتمع الاقليات الدينية ينجزون بحرية تامة اعمالهم اليومية ويقيمون طقوسهم ومراسمهم الدينية بسهولة.

واعرب عن اسفه لاننا نسمع يوميا عن قتل الفلسطينيين معربا عن امله بان تنتهي هذه الحرب المدمرة والاحادية باسرع ما يمكن وان يعود هؤلاء الناس الى بيوتهم.

وقال القس الاشوري رايان عيسى ان جل اهتمامنا منصب على ان نتعرف اكثر على احدنا الاخر، لتزيد الوحدة والتقارب فيما بيننا. وطبعا فان الكل يدري ان سر صمود البلاد يكمن في أننا بقينا جنبا الى جنب.

واكد ان الامام الخميني (رض) نثر بذور وحدة الاديان في تراب هذا البلد، وقد اثمرت الى الان وستكون لها مزيدا من الثمار.

اما ممثل مجلس كتدرائية الارمن القس غريغوريوس نرسياسن فقد قال ان الامام الخميني (رض) كان يؤكد في كلامه كثيرا على حقوق الاقليات الدينية والعيش السلمي لجميع الاديان. موضحا ان الامام نثر بذور التضامن في قلوب الارمن.

وقال موبد هرمز خسرویانی ممثل الزرادشتيين ان الامام الخميني (رض) لم يتوان عن بذل اي جهد في سبيل احقاق حقوق الاقليات.

وتخلل المراسم، قراءة نشيد "الامام ووحدة الاديان الالهية" من قبل مجموعة ولي العصر (عج) للاناشيد وقراءة كلمات من قبل الشابين اليهوديين عدلية ابراهيمي ويوكاوت غيدائيان.