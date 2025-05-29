روسيا مستعدة لتوسيع التعاون البرلماني مع ايران

وقالت ماتفيينكو في رسالة التهنئة لقاليباف: اقدم اخلص التهاني لاعادة انتخابك رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت انك تعتبر في المجلس الفدرالي للجمعية الفدرالية الروسية، كرجل دولة صاحب خبرة واشراف في الكثير من الشؤون الدولية.

واعربت عن شكرها لنظرة قاليباف تجاه روسيا وقالت ان بلادها مستعدة لتعميق العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين وتوسيع الحوار البرلماني البناء على اساس الاحترام المتبادل والثقة والاخذ بعين الاعتبار مصالح احدنا الاخر.

وعبرت ماتفيينكو عن حرص بلادها على استمرار التعاون المشترك في الميادين الدولية بهدف التوصل الى مقاربات للقضايا الجوهرية المدرجة على جدول الاعمال الاقليمي والدولي.