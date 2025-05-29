عارف يدعو لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين ايران وطاجيكستان تعنى باللغة والادب الفارسي

واشار عارف في اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وطاجيكستان الى تبادل الزيارات الدبلوماسية بين مسؤولي ايران وطاجيكستان قائلا انه تم خلال الزيارة الاخيرة للرئيس بزشكيان الى دوشنبه، عقد اجتماع تجاري بين رجال اعمال البلدين والتوقيع على 13 وثيقة للتعاون بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار.

واضاف ان الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي عقد بمدينة شيراز الايرانية وتم التوصل الى اتفاقات جيدة.

واشار الى اقامة المؤتمر الدولي لحماية المثالج الطبيعية في طاجيكستان مؤكدا ان مبادرة طاجيكستان لاستضافة هذا المؤتمر مؤشر على اهتمامها بالتنمية المستدامة.

واكد عارف ان مستوى العلاقات السياسية بين البلدين هو الان بافضل احواله ويمكن ان يشكل مثالا للنهوض بالعلاقات في سائر المجالات.

واكد استعداد ايران لنقل خبراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا الى طاجيكستان وقال ان بوسعنا المضي قدما في تعاوننا في جميع المجالات ونقل التقدم الحاصل في ايران الى طاجيكستان الصديقة.

واكد كذلك على ضرورة تعميق التعاون في قطاعات المناجم والصناعة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وتبادل الاساتذة والطلبة والنقل وتدعيم القطاع الخاص بالبلدين.

اما رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده فقد قال في اللقاء ان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات مع طاجيكستان مؤشر على العلاقات الاخوية والحميمية والودية بين البلدين اللذين يشتركان في اللغة والتاريخ.

واوضح ان تبادل الزيارات الدبلوماسية بين كبار مسؤولي البلدين اثمر في تمتين العلاقات الثنائية.

واكد ان بلاده تولي اهمية لتدعيم العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي.

واضاف اننا حريصون على الافادة من خبرات ايران وان الغاء التاشيرة بين البلدين يمكن ان يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين وتطوير السياحة.