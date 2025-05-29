عراقجي: مسار التوافق يمر عبر المفاوضات لا الاعلام

وتابع عراقجي في منشوره على اكس: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تبحث بصدق عن حل دبلوماسي يوفر مصالح جميع الاطراف. لكنه يتطلب اتفاق يرفع جميع العقوبات ويكفل الحقوق النووية الايرانية بما فيها التخصيب.

واشار رئيس الدبلوماسية الايرانية الى خبر بثته قناة امريكية نقلا عن مصادر استخباراتيه نمساوية حول وضع البرنامج النووي الايراني وقال: اما فيما يخص آخر خبر مفبرك ضد دبلوماسية ايران وامريكا؛ فان استعمال اسم ايران كاداة لمهاجمة الناقدين الداخليين في امريكا هو اجراء عديم القيمة حتى بالنسبة لاسرائيل.

وكانت قناة فوكس نيوز الامريكية قد زعمت ان تقريرا استخباراتيا جديدا اعد من قبل السلطات النمساوية يزعم ان ايران ما تزال تواصل برنامجها الفعال للاسلحة النووية، البرنامج الذي يقول هذا التقرير يمكن ان يستخدم لاطلاق صاروخ في مسافات طويلة.

واضافت ان هذه المعطيات الاستخباراتية التي جمعت على يد السلطات النمساوية تتعارض وتقييم مكتب مدير المخابرات الوطنية للولايات المتحدة ٍ ODNI. وكان مدير المخابرات الوطنية الامريكية تولسي غبرد قد ابلغ لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الامريكي في مارس ان ايران لا تقوم بتصنيع السلاح النووي وان القائد الاعلى في ايران لم يصدر اذنا بجعل البرنامج النووي الايراني عسكريا.