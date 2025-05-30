صاروخ يمني يستهدف تل أبيب ويغلق مطار بن غوريون

وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع دوي انفجارات في القدس وتل أبيب ووسط فلسطين المحتلة تزامنا مع محاولات اعتراض الصاروخ اليمني.

كما اعلنت مصادر عبرية عن إغلاق مطار بن غوريون مؤقتاً على ضوء إنذار بإطلاق صاروخ من اليمن.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن الاثنين الماضي بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردا على تصعيد العدوان الصهيوني على غزة، داعيا جميع الشركات التي تستخدم الميناء إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاحهم في "فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل".

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