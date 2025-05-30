أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: الكيان الصهيوني يشكل تهديدا للأمن العالمي

وفي ختام زيارته التي استمرت يومين إلى موسكو للمشاركة بالاجتماع الثالث عشر لكبار مسؤولي الأمن في موسكو، وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم ،رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي أكبر أحمديان" ان ايران حقا لا تشكل تحديا أمنيا كبيرا، فأمن إيران هو أمن جيد، وتعتمد على قواتها الذاتية ولا تشعر بالقلق إزاء أي تهديد.

وتابع احمديان مؤكدا على ان الكيان الصهيوني الغاصب يشكل تهديدا ويمثل مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة لمنطقة جنوب غرب آسيا بأكملها، وجميع بلدان المنطقة، وحتى بالنسبة للعالم، موضحا انه أينما وجد هذا الكيان يمارس الشر ويزعزع الأمن، وبالتالي يشكل انعدام الأمن على الجميع.

التخطيط لبرامج التعاون المستقبلية مع روسيا

وافاد احمديان انه في الاجتماع الثالث عشر لكبار مسؤولي الأمن في موسكو، كما في الاجتماعات الأخرى، تم استعراض الاتفاقيات بين ايران وروسيا ، وتم تحديد مواعيد جديدة لمتابعة الخطط الثنائية، مضيفا انه هذا ايضا ما يتم فعله على هامش القمم وكل فرصة أخرى لتعزيز التعاون.

الدور الجدي لإيران وروسيا والصين في النظام العالمي الجديد

وعن الدور الايراني الصيني والروسي في النظام العالمي الجديد،بيّن ان عدم فعالية النظام السابق اصبح واضحا اليوم، والآليات القائمة غير قادرة على حل أي من المشاكل العالمية، لافتا الى ان المثال الأكثر وضوحا على عدم كفاءة النظام العالمي الحالي يتجلى في قضية مذبحة شعب غزة، حيث ظلت الآليات القائمة صامتة ولم تتخذ أي إجراء عملي.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي: لذلك فإن العالم يحتاج إلى نظام جديد تلعب فيه دول الجنوب والشرق دورا حاسما، حيث يكون لكل دولة نصيبها ودورها، بدلا من أن تكون إدارة الشؤون الدولية في أيدي عدد محدود من الدول فقط.

ومضى يقول مؤكدا على انه وفي الوقت نفسه، تلعب روسيا وإيران والصين دورا جديا في خلق هذا النظام الجديد؛ وخاصة إيران التي دفعت تكاليف السعي إلى هذا النظام الجديد على مدى العقود الماضية.

انتهى**ر.م