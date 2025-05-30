عارف: يمكن تحويل تحديات المياه إلى فرص من خلال تعزيز التعاون الدولي

وخلال المؤتمر الدولي "حماية الأنهار الجليدية"، الذي تستضيفه دوشنبه العاصمة الطاجيكية، رأى النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد رضا عارف" ان العالم المتحضر في القرن الحادي والعشرين يواجه اليوم قضية معقدة، وهي القمع الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب المظلوم والأبرياء في غزة، لافتا الى انه من المؤسف أن مؤسسات حقوق الإنسان، رغم واجبها، التزمت الصمت إزاء هذه الأفعال الوحشية.

وتابع في هذا السياق، انه من المناسب أن تتفاعل كافة مؤسسات ونخب العالم بشكل موحد مع هذا السلوك البربري وتدينه، وتجد السبيل للتوصل إلى وقف إطلاق نار منطقي ومعقول يحترم حقوق الشعب المظلوم في غزة.

واعتبر عارف ان العالم يواجه تحديات ثلاث تتمثل في أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئي ،موضحا ان هذه التحديات قد تؤثر على العمليات البيئية بطرق مختلفة وتضر بصحة الإنسان والبيئة، مضيفا ان تشكل الأنهار الجليدية، باعتبارها مصادر خفية للمياه العذبة، كنزا ثمينا لسكان الأرض، وحمايتها ستضمن الأمن المائي.

واشاد بالاجراءات التي تم التوافق عليها في هذا المؤتمر ، مثل توحيد جهود المجتمع الدولي لتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الأنهار الجليدية كهدف رئيسي لهذا المؤتمر، اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "عام حماية الأنهار الجليدية" بناء على اقتراح الرئيس المحترم لطاجيكستان، واعتماد القرار الذي يعلن الأعوام من 2025 إلى 2034 لدعم علوم الغلاف الجليدي.

انجازات إيران في دمج المعرفة المحلية والتقنيات المتقدمة في إدارة المياه

كما افاد عارف ان ايران قد أنشأت، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات في العالم، نظاما تقليديا خاصا لإدارة المياه على مدى آلاف السنين، وخاصة خلال أوقات ندرة المياه، مضيفا ان إنشاء القنوات أو الشبكات الجوفية لنقل المياه دون تبخر، أو شبكات الري، أو تخزين المياه، يعد من بين الحلول التي تقوم عليها الحضارة الإيرانية.

واستطرد قائلا: واليوم، نجحت إيران في خلق جسر بين النظامين التقليدي والحديث في إدارة المياه من خلال الجمع بين المعرفة المحلية والتقنيات المتقدمة. بالإضافة إلى الحفاظ على الهياكل التاريخية باعتبارها تراثا ثقافيا وبنية تحتية قابلة للاستغلال، قمنا بتنفيذ مشاريع تطوير واسعة النطاق تشمل بناء السدود، وأنظمة الري الحديثة المضغوطة بتقنيات متقدمة، وتكنولوجيا إعادة التدوير، ومحطات تحلية المياه.

هذا واكد عارف على أن العالم يحتاج إلى حلول مبتكرة وعادلة في مجال إدارة المياه، موضحا انه يجب أن تمنع هذه الحلول التوترات الاجتماعية والهجرة القسرية وغير المستدامة، وتحويل التحديات القائمة إلى فرص، وضمان الأمن المائي للجميع.

وختم قائلا:من خلال تعزيز التعاون الدولي، يمكننا تحويل هذا التحدي إلى فرصة وبناء مستقبل حيث تدعم الإدارة المستدامة للمياه المجتمعات المزدهرة، وأنظمة الغذاء المستدامة، والنظم البيئية الصحية في جميع أنحاء العالم.

انتهى**ر.م