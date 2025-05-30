العدوان الصهيوني الوحشي متواصل على قطاع غزة واعداد الشهداء في ازدياد

ذكرت مصادر طبية محلية، أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي واصلت منذ صباح اليوم الجمعة، قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة،مما ادى الى استشهاد العديد من المواطنين واصابة عدد كبير بعضهم حالتهم حرجة خلال هذه الهجمات.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الصهيونية بالقطاع إلى 54 ألفا و249 قتيلا، و123 ألفا و492 مصابا، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.

ولفتت إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والكيان الاسرائيلي الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنف الكيان الإسرائيلي منذ 18 آذار/مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخياما تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلنت قوات هذا الكيان في 8 أيار/مايو الجاري، بدء عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

ومنذ 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023، و بدعم أمريكي مطلق ، يرتكب الصهاينة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة

انتهى**رم