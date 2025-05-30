إيران وغانا تؤكدان على توسيع التعاون السياحي

وجاء التأكيد على التعاون السياحي الثنائي، خلال لقاء جمع المساعد السياحي لويز التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "انوشيروان محسني بندبي" ، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية غانا يتكون من وزير الخارجية ووزير السياحة وسفير البلاد، على هامش الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في سيغوفيا بإسبانيا.

غانا ترحب بالمبادرات الإيرانية في مجالات السياحة الصحية والسياحة البيئية

وفي هذا اللقاء، وناقش الجانبان مجالات التعاون في مجال السياحة البيئية وتبادل الخبرات في مجال السياحة المعتمدة على الطبيعة، كما اشار محسني بندبي الى القدرات الاستراتيجية التي تتمتع بها إيران في مجال السياحة الصحية، واقترح توسيع التعاون الثنائي في هذا المجال، وهو ما لقي ترحيبا حارا من الجانب الغاني.

وبناء على هذه المناقشة، تقرر إعداد الأرضية اللازمة للتفاعلات بين الخبراء بين المؤسسات ذات الصلة في البلدين لتفعيل هذه المقترحات.

التوافق السياسي في المحافل الدولية دعم لتنمية العلاقات السياحية

وأشار الجانبان إلى التاريخ الإيجابي للعلاقات الثنائية والتصويت المنسق في المحافل الدولية، وأكدا على استمرار الدعم المتبادل في المؤسسات المتعددة الأطراف،معتبران هذا التوافق السياسي بمثابة أساس فعال لتعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين إيران وغانا.

انتقاد مشترك للظلم في هيكل الموارد البشرية في منظمة السياحة العالمية

و أكد محسني بندبي وأعضاء الوفد الإيراني على ضرورة التغيير في هيكل الموارد البشرية في المنظمة والعدالة في توظيف الموظفين من مختلف البلدان الأعضاء.

وفي أعقاب الاجتماع،استعرض المرشح الغاني لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خططه وتوجهاته المقترحة، منتقدا الأداء السياسي والتحيزي لمنظمة السياحة العالمية، خاصة فيما يتعلق ببعض النزاعات الدولية، وأكد على ضرورة أن تتجنب المنظمة التدخل في النزاعات السياسية.

انتهى**ر.م