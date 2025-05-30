بزشكيان: إيران وعمان تعتمدان مبدأ "التنمية جنبا الى جنب"

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس باللغتين الفارسية والعربية، اليوم الجمعة، أشار الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" الى زيارته التي استغرقت يومين إلى مسقط عاصمة عُمان،كاتبا: خلال زيارتي لسلطنة عُمان، وخلال لقاء ومناقشة مع أخي السلطان هيثم بن طارق، تم التوقيع على 18 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون بين البلدين.والجانبان يعتمدان على مبدأ "التنمية جنبا الى جنب" ونحن نلتزم بهذا المبدأ. وأود أن أشكر سلطان عمان وشعب ذلك البلد على حسن الضيافة.

والجدير بالذكر ان الرئيس الإيراني وصل يوم الثلاثاء 27 ايار/مايو إلى مطار مسقط في زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين، تلبية لدعوة رسمية من السلطان العماني الملك هيثم بن طارق آل سعيد.

وبعد اقامة مراسم الاستقبال الرسمي، توجه الرئيس بزشكيان والسلطان هيثم ال سعيد الى "قصر العلم" وعقدا قمة ثنائية، كما تم بعدها عقد الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفدين رفيعي المستوى الايراني والعماني.

كما تم خلال هذه الزيارة ،توقيع 18 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، ولقاءات منفصلة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ولقاءات مع ناشطين اقتصاديين، ولقاءات مع الإيرانيين المقيمين في البلاد، وزيارة جامع السلطان قابوس.

يذكر ان زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الحالية الى سلطنة عمان، تستغرق يومين وتأتي في اطار الخطوات الرئيسية التي تتخذها الحكومة الايرانية الرابعة عشرة، على صعيد الدبلوماسية الاقليمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وبالتالي تمتين الاواصر بين طهران ومسقط.

يشار الى ان مسقط هي الوجهة العاشرة لبزشكيان بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الجولات الدولية التي يقوم بها ومنها : العراق والولايات المتحدة وقطر وتركمانستان وروسيا (زيارتين) وطاجيكستان ومصر وجمهورية أذربيجان، والتي تأتي اغلبها في إطار تعزيز سياسة الجوار والتفاعل المتوازن وتنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

انتهى**ر. م