روسيا تؤكد استعدادها لتسهيل المفاوضات الإيرانية-الامريكية

وفي مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية،قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف": أعربت روسيا مرارا عن استعدادها لمساعدة إيران والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية. لكن تحقيق ذلك يعتمد على طلب كلا الجانبين، طهران وواشنطن وحتى الآن، لم يتقدم أيٌّ من الطرفين بطلب مماثل.

في إشارة إلى المشاورات الثلاثية بين طهران وموسكو وبكين بشأن القضية النووية الإيرانية،اوضح اوليانوف ان الوضع فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني يتطور بشكل ديناميكي، وقد تتطلب هذه القضية جولة جديدة من المشاورات الثلاثية بين روسيا والصين وإيران على مستوى نواب وزراء الخارجية.

واضاف انه لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن، لكن هذا التنسيق الثلاثي لا يزال نشطا، حيث عقد يوم الخميس اجتماع لتنسيق المواقف على مستوى الممثلين الدائمين للدول الثلاث لدى المنظمات الدولية.

واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، انه ونظرا لبدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع من حزيران/يونيو 2025، فإن تنسيق الخطوات أمر ضروري.

كما اوليانوف عن إمكانية قيام بعض الجهات بمحاولة تعقيد الوضع عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، ولكننا لا نستطيع أن نستبعد إمكانية أن تحاول بعض الأطراف غير المسؤولة تأجيل لحظة اتخاذ القرار.

انتهى**ر.م