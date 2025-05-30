قاليباف يتوجه إلى البرازيل غدا

يُعقد المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة البريكس في العاصمة البرازيلية بين 3 و5 حزيران /يونيو 2025 ،باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي تحت عنوان "دور برلمانات مجموعة البريكس (BRICS) في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولا واستدامة."

ويشارك في المنتدى الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي"محمد باقر قاليباف"، وعضو هيئة مجلس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية "احمد نادري"، ونائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية "مريم عبد اللهي"، و رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشورى الاسلامي "مصطفى طاهري".

تجدر الاشارة الى ان مجموعة البريكس هي منظمة حكومية دولية من تسع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا. تأسست بريكس في البداية لإبراز فرص الاستثمار، ثم تحولت المجموعة إلى كتلة جيوسياسية وتُعقد اجتماعات سنوية في قمم رسمية لتنسيق السياسات المتعددة الأطراف منذ عام 2009.

وتتمتع هذه المجموعة بقدرة عالية على التأثير على الاقتصاد العالمي لانها تشكل نحو نصف سكان العالم ونحو 40% من القدرة الاقتصادية العالمية، وموارد بشرية وطبيعية غنية.

وفي قمة مجموعة دول البريكس التي عقدت في جوهانسبرغ في أوخر اب/اغسطس 2024، تم قبول خمس دول، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، كأعضاء جدد وأصبحت هذه الدول أعضاء رسميين في المنظمة اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر عام 2024.

وسيتناول المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة البريكس الذي يعقد في العاصمة البرازيلية قضايا متعددة منها: التعاون في قضايا تشمل التجارة، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والصحة العالمية، والاستثمار والتمويل، والتدابير المتعددة الأطراف لدعم السلام والأمن.

انتهى**ر.م