٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85848135
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الرئيس بزشکیان يهنئ الإيرانية " مبینی" لفوزها بالذهبية في ألعاب القوى الآسيوية

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٣ ص
رمز الخبر: 85848135
الرئيس بزشکیان يهنئ الإيرانية " مبینی" لفوزها بالذهبية في ألعاب القوى الآسيوية

طهران/31 ايار/مايو/ارنا- هنأ الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، الإيرانية "ريحانة مبيني" بفوزها بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا لألعاب القوى وذلك في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي " اكس".

وقال بزشکیان في رسالة التهنئة بمناسبة فوز الرياضية الإيرانية بالميدالية الذهبية في ألعاب القوى الآسيوية: إن هذا الفوز  وحصول الايرانية مبيني على الميدالية الذهبية هو فوز تاريخي  ويرمز إلى ارادة قوية لنساء بلادنا للتألق في الساحات الدولية.
واضاف: أهنئ ابنتي ريحانة مبيني وأتمنى النجاح والتوفيق لجميع الإيرانيين.
انتهی**1426

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