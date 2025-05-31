الرئيس بزشکیان يهنئ الإيرانية " مبینی" لفوزها بالذهبية في ألعاب القوى الآسيوية

وقال بزشکیان في رسالة التهنئة بمناسبة فوز الرياضية الإيرانية بالميدالية الذهبية في ألعاب القوى الآسيوية: إن هذا الفوز وحصول الايرانية مبيني على الميدالية الذهبية هو فوز تاريخي ويرمز إلى ارادة قوية لنساء بلادنا للتألق في الساحات الدولية.

واضاف: أهنئ ابنتي ريحانة مبيني وأتمنى النجاح والتوفيق لجميع الإيرانيين.

انتهی**1426