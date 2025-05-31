وقال بزشکیان في رسالة التهنئة بمناسبة فوز الرياضية الإيرانية بالميدالية الذهبية في ألعاب القوى الآسيوية: إن هذا الفوز وحصول الايرانية مبيني على الميدالية الذهبية هو فوز تاريخي ويرمز إلى ارادة قوية لنساء بلادنا للتألق في الساحات الدولية.
واضاف: أهنئ ابنتي ريحانة مبيني وأتمنى النجاح والتوفيق لجميع الإيرانيين.
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الرئيس بزشکیان يهنئ الإيرانية " مبینی" لفوزها بالذهبية في ألعاب القوى الآسيوية
طهران/31 ايار/مايو/ارنا- هنأ الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، الإيرانية "ريحانة مبيني" بفوزها بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا لألعاب القوى وذلك في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي " اكس".
وقال بزشکیان في رسالة التهنئة بمناسبة فوز الرياضية الإيرانية بالميدالية الذهبية في ألعاب القوى الآسيوية: إن هذا الفوز وحصول الايرانية مبيني على الميدالية الذهبية هو فوز تاريخي ويرمز إلى ارادة قوية لنساء بلادنا للتألق في الساحات الدولية.
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