٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ ص
رمز الخبر: 85848148
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ايران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ ص
رمز الخبر: 85848148
ايران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية

طهران /31 ايار/مايو/ارنا- وقعت إيران وطاجيكستان مذكرة تفاهم من شأنها ان تفتح فصلا جديدا في تعزيز التعاون في مجال السكك الحديدية بين البلدين.

تم توقيع مذكرة التفاهم هذه من قبل مساعد وزارة الطرق والتنمية الحضرية والمدير التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "جبار علي ذاكري " ومدير المؤسسة الحكومية الموحدة للسكك الحديدية في طاجيكستان " ميرزا علييف كميل جمعة خان".

وتهدف هذه المذكرة الى الاستفادة المثلى من القدرات الحالية وزيادة النقل بالسكك الحديدية الدولية، والسماح للعربات الإيرانية بالسفر على شبكة السكك الحديدية الطاجيكية.

كما يعد نقل العربات الإيرانية من شبكة السكك الحديدية الطاجيكية إلى السكك الحديدية الأخرى بندا آخر في هذه المذكرة.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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