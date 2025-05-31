ايران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية

تم توقيع مذكرة التفاهم هذه من قبل مساعد وزارة الطرق والتنمية الحضرية والمدير التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "جبار علي ذاكري " ومدير المؤسسة الحكومية الموحدة للسكك الحديدية في طاجيكستان " ميرزا علييف كميل جمعة خان".

وتهدف هذه المذكرة الى الاستفادة المثلى من القدرات الحالية وزيادة النقل بالسكك الحديدية الدولية، والسماح للعربات الإيرانية بالسفر على شبكة السكك الحديدية الطاجيكية.

كما يعد نقل العربات الإيرانية من شبكة السكك الحديدية الطاجيكية إلى السكك الحديدية الأخرى بندا آخر في هذه المذكرة.

انتهى**ر.م