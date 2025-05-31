٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٢ ص
رمز الخبر: 85848176
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عراقجي ومجموعة من موظفي وزارة الخارجية يجددون العهد مع مبادئ الإمام الخميني (ره)

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٢ ص
رمز الخبر: 85848176
عراقجي ومجموعة من موظفي وزارة الخارجية يجددون العهد مع مبادئ الإمام الخميني (ره)

طهران /31 أيار/مايو/إرنا- زار وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ومجموعة من موظفي وزارة الخارجية مرقد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره)، لتجديد العهد والميثاق مع المباديء الإمام الخميني (ره).

وزار وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ومجموعة من موظفي وزارة الخارجية المرقد الطاهر للإمام الخميني (ره)، اليوم السبت، لتجديد العهد والميثاق مع المباديء الإمام الخميني (ره) والشهداء.

وكان في استقبال وزير الخارجية عند وصولهم إلى مرقد الإمام الخميني (رض)، حفيد الإمام الراحل ومسؤول مرقد الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام "حسن الخميني".

ويصادف الأسبوع الأول من شهر اغسطس لاستشهاد رئيس الجمهورية الاسبق في ايران الشهيد محمد علي رجائي ورئيس الوزراء حجة الاسلام محمد جواد باهنر وعدد من اعضاء الحكومة الذين استشهدوا في حادثة تفجير مبنى رئاسة الوزراء في عام 1981 على يد زمرة "خلق" الارهابية ، حيث تسمى هذه الايام باسبوع الحكومة في ايران.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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