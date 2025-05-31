أنظمة الصواريخ الإيرانية جاهزة لتدمير وهم اقتدار العدو

وفي مقابلة مع ارنا، تحدث قائد مركز التدريب التخصصي في قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد "فرزاد فريدوني" عن دور مركز التدريب الدفاعي في رفع جاهزية القتال الدفاعي وأهميته، مؤكدا على ضرورة التدريب الجيد لاداء الواجب على النحو الصحيح في الدفاع الفعال والمستدام عن الوطن،مشيرا الى الدور الفريد للغاية الذي تلعبه مراكز التدريب لانجاح اي عملية.

واردف انه يتم التركيز على المهارة والمهمة في عملية متزامنة لرفع مستوى المعرفة التقنية وتحديث المهارات، مضيفا انه ونظرا لاختلاف التهديدات عن الماضي، فإن التدريب موجه نحو هذه التهديدات المستجدة ويتم على اساس المهمة والتهديد حتى يتم التمكن من تدمير وهم اقتدار العدو وهيمنته.

وعلاوة على ذلك، اوضح العميد فريدوني انه بالإضافة إلى تدريس النظرية يتم إجراء التمارين ايضا، حيث تعتبر هذه التدريبات بمثابة محاكاة ميدانية للمعركة من شأنها تقليل معدل الخطأ، مشيرا الى انها وفي الوقت نفسه، تعمل هذه التمارين على تعزيز الروح المعنوية والحافز والشجاعة لدى العناصر، وهو ما يعتبر أيضا مهمة تعليمية أساسية.

وعن تحديث معدات التدريب والدفاع الجوي، اعتبر العميد فريدوني انه انطلاقا من التهديدات المستجدة والمرتبطة بالتكنولوجيا، فان الدفاع أيضا يجب ان يتوجه نحو التكنولوجيا ليتم تحييد هذه التهديدات، وبالتالي تتطلب تهديدات اليوم أدوات جديدة، مؤكدا ان هناك رادارات وأنظمة صاروخية محلية وحديثة للدفاع عن سماء البلاد.

هذا واكد ايضا العميد فريدوني على جهوزية التامة للقوات الجوية للدفاع عن الوطن بكل بسالة وعزيمة، مؤكدا على أن القدرة الدفاعية الإيرانية أصبحت اليوم معروفة عند الجميع، وأن أصدقاء الثورة يفتخرون بها والأعداء يخافون منها.

انتهى**ر.م