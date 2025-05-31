ايران وكوريا الجنوبية تؤكدان على ضرورة توسيع التشاور والتعاون الثنائي

وفي هذه الجولة من المحادثات، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية "علي اصغر محمدي" ، بينما مثل كوريا الجنوبية،المدير العام للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية "تشانغ كوانغ يونغ".

وناقش الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وإمكانيات التعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية، والتعاون العلمي والتعليمي، والتعاون في المحافل الدولية، والتطورات الإقليمية.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بما يعطي زخما للعلاقات بين البلدين.

وبالإضافة إلى التشاور مع نظيره الكوري، تبادل محمدي وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية في لقاءات منفصلة مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جانغ بيونغ وون" ومجموعة من المفكرين والخبراء السياسيين الكوريين الجنوبيين.

انتهى**ر.م