إسلامي: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

ونوه رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" الى أن ايران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميغاواط في بوشهر، والتي أنتجت 7.3 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء في العام الماضي وحده،لافتا الى انه وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، ستصل قدرة محطة الطاقة النووية في البلاد إلى 3000 ميغاواط، وتم إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال البلاد.

واردف اسلامي ان ما يتصدر خطط المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدتها 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء.

وافاد رئيس منظمة الطاقة الذرية ان المنظمة قطعت خطوات كبيرة في تطوير العلاج بالبلازما والليزر والكم، مضيفا ان المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المنتجة محليا تضاهي تلك الموجودة في مختلف دول العالم، وتستخدم في علاج وتشخيص معظم الأمراض.

كما أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على ان هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مضيفا ان الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث وكلام ينطبق بالاغلب على المجتمع الصهيوني.

انتهى**ر.م