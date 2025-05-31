إيران تحصد 8 ميداليات ملونة في بطولة العالم للمواي تاي بأنطاليا

واختتمت اليوم السبت منافسات بطولة العالم للمواي تاي، التي انطلقت من 22 أيار/مايو، واستضافتها أنطاليا بمشاركة 75 دولة.

وشارك المنتخب الإيراني في المنافسات وحصد ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة و5 برونزيات.

وفازت اللاعبتان الإيرانيتان "عسل زعفرانلو"، في فئة تحت 23 عاما، و"متين بناغي"، في فئة الوزن المتوسط بميداليتين ذهبيتين، وأيضا فازت "دينا كلوندي" بالميدالية الفضية في فئة الكبار المختلطة.

كما حصد المنتخب الإيراني "علي أصغر عباسي"، و"علي رضا زينلي"، و"آرزو دوستيان"، على ثلاث ميداليات برونزية في قسم المصارعة.

كما حصلت الإيرانية "عسل زعفرانلو" على ميداليتين برونزيتين، وحصل الفريق الذي يؤدي مسابقة الزوجي المكون من "عسل زعفرانلو" و"دينا كلوندي"، على ميداليتين برونزيتين.

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