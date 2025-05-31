الرئيس بزشكيان يؤكد على دور الجامعات في حل القضايا الراهنة

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان خلال رعايته، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان "التعاون بين الحكومة والجامعاات لحل القضايا الوطنية والاقليمية".

ودعا رئيس الجمهورية الى تعزيز مشاركة الطلاب الجامعيين واتاحة الفرص لهم، في معالجة المشاكل المختلفة؛ مبينا ان هذه الشريحة تتمتع بأفكار مبدعة، يمكن توظيفها في هذه المسيرة الوطنية.

وتعليقا على تقرير قدمه وزير العلوم والابحاث والتقنية خلال الندوة، حول "البرامج والاجراءات المتبعة من قبل الوزراة لتوسيع ورفع مستوى العلاقة بين الجامعات والطاعات الصناعية والاقتصادية والمجتمعية في ايران"، اعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه لهذا التقدم؛ مؤكدا في الوقت نفسه بانه "غير كافٍ، ويتعين على الجامعات ان تضطلع بدورٍ أكثر عمليا في حل المشاكل".

انتهى ** ح ع