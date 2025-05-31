٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85848767
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الرئيس بزشكيان يؤكد على دور الجامعات في حل القضايا الراهنة

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م
رمز الخبر: 85848767
الرئيس بزشكيان يؤكد على دور الجامعات في حل القضايا الراهنة

طهران / 31 أيار / مايو / إرنا - قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان : نحن اليوم بحاجة الى مشاركة النخب العلمية والاكاديمية، بمن فيهم الاساتيذ والطلاب الجامعيين، من اجل معالجة القضايا الراهنة بمختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمياه والطاقة وفرص العمل، داخل البلاد.

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان خلال رعايته، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان "التعاون بين الحكومة والجامعاات لحل القضايا الوطنية والاقليمية".

ودعا رئيس الجمهورية الى تعزيز مشاركة الطلاب الجامعيين واتاحة الفرص لهم، في معالجة المشاكل المختلفة؛ مبينا ان هذه الشريحة تتمتع بأفكار مبدعة، يمكن توظيفها في هذه المسيرة الوطنية.

وتعليقا على تقرير قدمه وزير العلوم والابحاث والتقنية خلال الندوة، حول "البرامج والاجراءات المتبعة من قبل الوزراة لتوسيع ورفع مستوى العلاقة بين الجامعات والطاعات الصناعية والاقتصادية والمجتمعية في ايران"، اعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه لهذا التقدم؛ مؤكدا في الوقت نفسه بانه  "غير كافٍ، ويتعين على الجامعات ان تضطلع بدورٍ أكثر عمليا في حل المشاكل".

انتهى ** ح ع

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