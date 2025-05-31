رئيس وزراء ماليزيا : إبادة غزة اختبار لضميرنا الجمعي

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة الماليزي، اليوم السبت، خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى شانغريلا للحوار" الذي يعقد في سنغافورة، حيث أكد على أن "العالم يشهد أعلى مستوى من الصراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية"، لافتا إلى الإبادة في غزة، والوضع في أوكرانيا، وميانمار، والسودان.

وتابع : الإبادة الجماعية في غزة هي اختبار لضميرنا الجمعي؛ مردفا : إن حجم الدمار، والانتهاك الصريح للمعايير الإنسانية، وتعطيل المؤسسات التي من المفترض أن تحمي هذه المعايير، يتطلب ما هو أكثر من التعاطف. والمطلوب الآن هو الثبات والعمل.

يذكر أن منتدى "شانغريلا للحوار"، يُنظَّم من قبل "المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية" (IISS) ومقره لندن، باستضافة سنغافورة بين 31 مايو/ أيار و 1 يونيو/ حزيران.

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المصدر / الأناضول