٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85848839
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مسؤول : انتهاء عملية ايفاد الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في السعودية

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٥٢ م
رمز الخبر: 85848839
مسؤول : انتهاء عملية ايفاد الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في السعودية

طهران/31 أیار/مایو/ارنا-أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا بيات ان آخر رحلة تقل قافلة للحجاج الايرانيين، ستصل إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، وعلى متنها 300 مسافر، لتنتهي بذلك عملية نقل 86,700 حاج من الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى الديار المقدسة بالمملكة.

وفي تصريح له اليوم السبت، أضاف بيات : إن قوافل الحجاج الإيرانيين إلى أرض الوحي انطلقت في 5 مايو/أيار، وقد تم في اطارها تسيير 347 رحلة جوية من مختلف محافظات البلاد إلى مطارات المدينة المنورة وجدة والطائف، 80% منها باستخدام طائرات الخطوط الجوية الإيرانية و20% من قِبل الخطوط الجوية السعودية.

وأشار هذا المسؤول إلى، أن متوسط تأخر الرحلات خلال هذا العام كان أقل من 7 دقائق، موضحا : يُعد هذا الترتيب حدثًا إيجابيًا للغاية مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث انه بفضل الاستعانة بشركات طيران خارجية وتخفيف العبئ على الأسطول المحلي، حققنا نسبة اكبر من النجاح المرضي للحجيج. 

وحول آخر قافلة من الحجاج الإيرانيين المتواجدين بالمدينة المنورة وموعد مغادرتها نحو مكة المكرمة، قال بيات : ان ليلة غد الاحد، ستغادر آخر قافلاتنا إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين، وسيستعد 86700 حاج إيراني على شكل 585 قافلة في مكة المكرمة لدخول أيام التشريق وحضور المناسك المقدسة.

انتهی**2054 / ح ع **

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