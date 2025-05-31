كوادر طبية وعلاجية باكستانية تنظم مسيرة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال في غزة

وأفاد مراسل وكالة "إرنا" من إسلام آباد، أن مسيرة تضامنية مع أهالي غزة المظلومين ودعما للكوادر الطبية والأطباء الفلسطينيين، نظمت بمبادرة من الاتحاد الطبي الإسلامي وحزب الجماعة الإسلامية في كراتشي، مركز ولاية السند جنوبي باكستان.

وندد الأطباء والممرضون الباكستانيون، مرددين شعارات "الموت لإسرائيل" و "لبيك يا فلسطين"، مستنكرين جرائم الكيان المحتل للقدس بحق أهالي غزة، وخاصة عمليات القصف الوحشية التي تستهدف المراكز الطبية هناك.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مطالبة بحرية فلسطين ووقف إطلاق النار، معبرين عن تضامنهم مع أهالي غزة المظلومين.

وفي كلمته امام المتظاهرين، دعا رئيس حزب الجماعة الإسلامية في كراتشي "منعم ظفر خان"، إلى فتح ممر إنساني لسكان غزة، مؤكدا بأن على المنظمات الدولية ضمان حماية المستشفيات والكوادر الطبية في غزة.

كما طالب بمقاطعة موحدة للمنتجات "الإسرائيلية" من قبل دول المنطقة والعالم الإسلامي؛ قائلا : لقد حان وقت استيقاظ الحكام المسلمين، وعلى العالم أن يعي بأن حرية فلسطين من براثن الصهاينة أمر حتمي.

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