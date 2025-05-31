رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون : شعار "الطاقة النووية حقنا الثابت" أصبح فخراً وطنياً

وتفقد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إیران بیمان جبلي، اليوم السبت، مجمع فوردو النووي (في قم المقدسة - جنوبي العاصمة طهران)، برفقة عدد من مساعدیه وكبار المديرين في هذه المنظمة الوطنية.

ووصف جبلي، الصناعة النووية بأنها صناعة رائدة ومصدر فخر وكرامة وطنية وحركة نحو تقدم البلاد وازدهارها، قائلا : لدى هذه المنشآت الستراتيجية تجري عمليات التخصيب في المجال النووي، بالاعتماد على الامكانيات المحلية وجهود أبناء هذه الأرض.

وأضاف، ان شعار "الطاقة النووية حقنا الثابت" قد أصبح اليوم عقيدةً وقناعةً وفخرًا وطنيًا؛ مشددا بانه "لا يمكن لأي قوةٍ في العالم أن تحرم شعبنا من هذه النعمة العظيمة والأصيلة التي صنعها أبناء الوطن، وأن تسلبنا هذا الإنجاز".

انتهی**2054 / ح ع **