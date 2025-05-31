برنامج الأغذية العالمي : الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسبب الحصار "الاسرائيلي" المفروض

واضاف برنامج الأغذية العالمي في بيان نشره عبر منصة "إكس" اليوم : أن لديه "ما يكفي من الغذاء لإطعام 2.2 مليون فلسطيني بالقطاع لمدة شهرين، ووقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصاله بأمان".

وتابع البيان : بعد ما يقرب من 80 يوما من الحصار الشامل، تعاني المجتمعات (في القطاع) من الجوع، ولم تعد ترغب في رؤية الطعام يمر من أمامها (دون الوصول إليه).

وأشار البرنامج، إلى "ضرورة إيصال الطعام للفلسطينيين في غزة بشكل عاجل وبكميات كبيرة لمنع الفوضى".

كما اكد على إيجاد مسارات أكثر أمانا واستقرارا لمرور قوافل المساعدات، وتسريع عمليات الموافقة على التصاريح لإدخالها، وفتح المزيد من المعابر الحدودية.

وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء، يتم تسجيل وقوع شهداء برصاص "إسرائيلي" في صفوف الفلسطينيين الجائعين الذين يتوجهون لتسلم مساعدات أمريكية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية” المستحدثة المدعومة من تل أبيب وواشنطن.

وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست "إسرائيل" تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء؛ حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

انتهی**2054 / ح ع **

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*المصدر: وکالة الأناضول