وزير الخارجية الإيراني يؤكد على تطوير العلاقات الثنائية مع باكستان

وأفادت وكالة "إرنا" بأن قدم السفير "أميري مقدم" خلال هذا اللقاء تقريرا حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والبرامج والمتابعات التي جرت لتعزيز وتطوير العلاقات بين إيران وباكستان، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران، وذلك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، أكد "عراقجي" خلال هذا اللقاء على اهتمام ايران الخاص بتنمية العلاقات الشاملة مع باكستان؛ في إطار سياسة حسن الجوار وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى المواقف المشتركة بين إيران وباكستان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية؛ مؤكدا على ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين لضمان المصالح المتبادلة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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