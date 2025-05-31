٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85848916
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السفارة الايرانية في الرياض تؤكد متابعة موضوع زوارق الصيد الايرانية التي دخلت المياه السعودية

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤٧ م
رمز الخبر: 85848916
السفارة الايرانية في الرياض تؤكد متابعة موضوع زوارق الصيد الايرانية التي دخلت المياه السعودية

طهران / 31 أيار / مايو / إرنا - اعلن القسم القنصلي بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض، انه تسلم خبر دخول 4 زوارق صيد الاسماك وعلى متنها بحارة ايرانيون، كانوا قد ابحروا من مدينة بوشهر (جنوب غربي البلاد) ودخلوا المياه الاقليمية السعودية.

وجاء في بيان القسم القنصلي الايراني، انه قام بمتابعة الامر عبر ارسال مذكرة للجانب السعودي والاتصال مع السلطات المعنية في هذا البلد.

ولفت البيان الى، انه خلال العامين الاخيرين حدثت حالات مماثلة، حيث اتخذ القسم القنصلي بسفارة ايران لدى السعودية، الاجراءات اللازمة وذلك بعد التاكد من حقيقة الاخبار الواردة بهذا الشان، لتنهي تلك الاجراءات وبعد انجاز المراحل القانونية وفقا لضوابط البلد المستضيف، الى الافراج عن المواطنين ورفع الحجز عن زوارقهم ايضا.

واذ اكد القسم القنصلي الايراني، على متابعة مصير الرعايا الايرانيين في الحادث الاخير، تطلع بان يتم هذه المرة ايضا حل المشكلة من خلال المتابعة واستكمال الاجراءات.

انتهى ** ح ع  

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