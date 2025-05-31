السفارة الايرانية في الرياض تؤكد متابعة موضوع زوارق الصيد الايرانية التي دخلت المياه السعودية

وجاء في بيان القسم القنصلي الايراني، انه قام بمتابعة الامر عبر ارسال مذكرة للجانب السعودي والاتصال مع السلطات المعنية في هذا البلد.

ولفت البيان الى، انه خلال العامين الاخيرين حدثت حالات مماثلة، حيث اتخذ القسم القنصلي بسفارة ايران لدى السعودية، الاجراءات اللازمة وذلك بعد التاكد من حقيقة الاخبار الواردة بهذا الشان، لتنهي تلك الاجراءات وبعد انجاز المراحل القانونية وفقا لضوابط البلد المستضيف، الى الافراج عن المواطنين ورفع الحجز عن زوارقهم ايضا.

واذ اكد القسم القنصلي الايراني، على متابعة مصير الرعايا الايرانيين في الحادث الاخير، تطلع بان يتم هذه المرة ايضا حل المشكلة من خلال المتابعة واستكمال الاجراءات.

انتهى ** ح ع