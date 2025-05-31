عراقجي يزور مصر ولبنان الاسبوع الجاري

اشار بقائي في تصريح له اليوم السبت إلى حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة قائلا ان زيارة الوزير عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية، خاصةً مستجدات الساحة الفلسطينية وتبادل الرأي بشأن التطورات الدولية.

وأضاف أن زيارة الوزير عراقجي إلى مصر ولبنان ستجري يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في مصر ولبنان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والموضوعات الإقليمية وتبادل الآراء حولها.

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