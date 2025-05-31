محادثة هاتفية بين عراقجي وغروسي حول احدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية

وخلال هذه المحادثة، استعرض الطرفان آخر التطورات في مجال المفاوضات النووية ورفع العقوبات، كما ناقشا تقرير الوكالة الصادر حديثًا بشأن إيران.

وفي إشارة إلى تعاون إيران المستمر مع الوكالة، وتنفيذ جميع الأنشطة النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة وفي إطار اتفاق الضمانات، فضلاً عن عدم انحراف الأنشطة والمواد النووية، دعا وزير الخارجية الايراني، المدير العام للوكالة إلى تبيين الحقائق بطريقة لا تتيح الفرصة لبعض الأطراف لإساءة استخدام هذه المؤسسة الدولية لتحقيق أهدافها السياسية ضد الشعب الإيراني.

كما دعا عراقجي ، المدير العام للوكالة الذرية إلى شرح تعاون إيران مع الوكالة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل، والتحذير من عواقب أي عمل سياسي، لأن إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية، وستقع مسؤولية عواقبه وآثاره على عاتق الأطراف التي تستخدم الوكالة وترتيباتها كأداة لتحقيق مخططاتها السياسية ضد إيران.

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