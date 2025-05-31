كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم شمالي قطاع غزة

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنّه وبعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكّدوا "إيقاع قوّة صهيونية راجلة في كمين محكم والاشتباك معهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

واضافوا انهم "أوقعوا القوّة بين قتيلٍ وجريح في منطقة العطاطرة شمالي القطاع". وأشار البلاغ إلى أنّ الكمين وقع في 27 أيار/مايو الجاري.

واول أمس الجمعة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهدافها، بالاشتراك مع سرايا القدس، قوةً إسرائيلية تحصّنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

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