٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85849096
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كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم شمالي قطاع غزة

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥٣ ص
رمز الخبر: 85849096
كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم شمالي قطاع غزة

طهران / 1 حزيران /يونيو/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إيقاع قوّة إسرائيلية في كمين محكم في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزّة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنّه وبعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكّدوا "إيقاع قوّة صهيونية راجلة في كمين محكم والاشتباك معهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة".

واضافوا انهم "أوقعوا القوّة بين قتيلٍ وجريح في منطقة العطاطرة شمالي القطاع". وأشار البلاغ إلى أنّ الكمين وقع في 27 أيار/مايو الجاري.

واول أمس الجمعة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهدافها، بالاشتراك مع سرايا القدس، قوةً إسرائيلية تحصّنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

انتهى ** 2342

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