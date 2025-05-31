حماس تعلن تسليم ردّها على مقترح ويتكوف الأخير

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان حماس قالت في تصريح لها: في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع، لم تسمه، قوله إن تل أبيب تلقت مساء الأربعاء المقترح الأميركي.

وقالت إن المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 10 آخرين، على دفعتين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وسبق أن قالت حركة حماس إنها تسلّمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد وتدرسه بمسؤولية، “بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم”.

كما نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المقترح الجديد أكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة، وليس به ضمانات أميركية واضحة بوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف الموقع أن المقترح الجديد لا ينص بوضوح على أنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوما فإن وقف إطلاق النار سيستمر.

وكانت حماس قالت إنها توصلت إلى اتفاق على إطار عام مع ويتكوف، يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع.

وأضافت حماس أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت الحركة إن الاتفاق مع ويتكوف نص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، وتسليم جثث، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء.

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