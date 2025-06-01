قائد الثورة الاسلامية ينشر تقريظا لكتاب "روح الله"

بعد مرور أكثر من أربعة عقود على انتصار الثورة الإسلامية، فإن إعادة النظر في حياة وشخصية الإمام الخميني (رض) تظل من الضرورات الثقافية والاجتماعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبناء على ذلك، نشر معهد البحوث الثقافية للثورة الإسلامية، اليوم الأحد1 حزيران/يونيو 2025 ، تقريظ آية الله الخامنئي لكتاب "روح الله" في المهرجان الرابع لفنون وآداب الثورة الإسلامية وخلال لقاء بحثي علمي.

نجح كتاب "روح الله" في رسم صورة واقعية للإمام الخميني

وفيما يلي نص تقريظ قائد الثورة الإسلامية لهذا الكتاب:

بإسمه تعالى

"لقد استطاع هذا الكتاب أن يرسم صورة قريبة من الواقع للإمام الخميني؛ الحكمة، والبصيرة، والإيمان الخالص، والإخلاص في العمل، والإرادة الفولاذية، والإيمان العميق بالأقوال والأفعال والأهداف، والشجاعة التي لا مثيل لها، والمعرفة الواسعة، والروح اللطيفة الصافية، والأمل، والثقة بالله.. وبالطبع، هناك صفات أخرى لم يستطع مؤلف هذا الكاتب تبيينها.

إن الإمام الخميني في هذا الكتاب هو حقا قائد عظيم وفريد ​​من نوعه، حيث يشكل إيمانه بشعبه نصف نتاج عمله.

وأنا أقول مثل الكاتب: حفظ الله الخميني من اجل الاسلام والمسلمين حتى ظهور الامام المهدي (عج) أرواحنا له الفداء.

قراءة هذا الكتاب مفيدة جدا لجيلنا الشاب."

تجدر الاشارة الى ان كتاب "روح الله" هو سرد وثائقي لحياة الإمام الخميني (رض) في 412 صفحة ،وصادر عن دار النشر "مدينة الأدب" عام 2022 ، للكاتب "هادي حكيميان".

يقدم مؤلف هذا الكتاب، هادي حكيميان، نظرة جديدة وفريدة من نوعها إلى حياة الإمام الخميني (رض)، ويروي اللحظات المصيرية للثورة ويقدم للجمهور جوانب جديدة من قيادته.

كتاب روح الله ليس فقط "سيرة ذاتية"

و في حفل إزاحة الستار عن تقريظ قائد الثورة الإسلامية لكتاب "روح الله"، قال الباحث في التاريخ المعاصر محمد رضا كائيني: "لقد قرأت كل الكتب التي نشرت عن الإمام، لكن أعتقد أننا لم ننشر بعد عملا يستحق التقدير الإيجابي، الا ان كتاب "روح الله" يشكل نقطة تحول في ملء هذا الفراغ.

وأكد كائيني على ان هذا الكتاب ليس فقط "سيرة ذاتية"، موضحا انه وفي الواقع، سرد تقريبا كل ما حدث في كل موضوع تناوله، وهذا أمر جدير بالثناء.

وذكر الباحث في التاريخ المعاصر أنه تم بذل جهد لاستخدام وثائق أقل نشرا في هذا الكتاب، مضيفا ان الإشارات التي يتضمنها الكتاب إلى اقتباسات نخب المجتمع لافتة للنظر ايضا.

وبدوره قال مساعد رئيس مكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة الاسلامية،مهدي ابراهيم زادة" :فيما يتعلق بهذا النوع من الكتب، فإننا نواجه اكتشاف مواهب شباب لم يكونوا قد ولدوا بعد عند بدء الثورة، وهذا أمرٌ يُثير الدهشة، فمعظم هؤلاء الأشخاص وُلدوا في الثمانيات والتسعينات.

وأضاف: "إنها ثمار الشجرة التي غرسها الإمام الراحل (رض)، وهي ثمار تذهل قائد الثورة الاسلامية."

ورأى ابراهيم زادة ان التعامل مع الإمام الراحل (رض) هو تعامل مع أصلنا وجذورنا، ونأمل أن تكون ثمار الثورة والتدفق الثقافي للثورة مؤثرة في تعزيز جبهة المقاومة والعدالة.

كما قال حجة الإسلام "شيرواني"، وهو كاتب وأستاذ الحوزة العلمية : أن قرار الإمام (رض) كان أن ينهض الشعب، لقد أراد الإمام أن يخلق نموا للإنسانية، وبكلماته الخاصة، بيئة للإنسانية.

واكد على ان الامام اراد ان يضخ نبضا جديدا الشعب الإيراني ،وهذا ما حصل بالفعل،وبدأ بالتحرك والارتقاء نحو حضارة جديدة.

تقريظ قائد الثورة الاسلامية لكتاب روح الله أعطانا الأمل والتشجيع

وفي معرض اشارته الى ان حياة الجميع متأثرة بآراء الإمام (رض)، قال مؤلف كتاب "روح الله" ،هادي حكيميان :من الضروري أن يعرف الجميع الإمام _رض) عن قرب ،فنحن نتنفس أجواء متأثرة بشدة بأفكار الإمام (رض)، وهدفي من تأليف هذا الكتاب هو مساعدة من لم يفهموا قيادة الإمام (رض).

واضاف حكيميان: "في الوقت نفسه، حاولت أن أكتب كتابا يتميز بأسلوب نثري سلس وجذاب،أتمنى أن يقرأ الجمهور الكتاب وينال اعجابه.

واوضح انه طرح وأجاب على ثلاثة أسئلة في هذا الكتاب: أولاً، لماذا كان من الضروري أن تحدث الثورة في عام 1978؟ ثانيا، لماذا يجب أن تكون للثورة طبقة دينية؟ والسؤال الثالث هو: لماذا يجب أن تحتوي هذه الثورة الدينية على مكونات معادية للغرب ومعادية لأميركا، ولماذا يجب أن تستمر إلى يومنا هذا؟

هذا ولفت مؤلف كتاب "روح اله"، الى ان إن تقريظ قائد الثورة وتقديره لهذا الكتاب أعطانا الأمل والتشجيع، لأن قائد الثورة باعتباره أقرب شخص إلى الإمام الخميني (رض) أكد إلى حد ما الصورة المقدمة في الكتاب وأعطاني الشجاعة للعمل في هذا المجال بتشجيع.

انتهى**ر.م