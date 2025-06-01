٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥١ م
رمز الخبر: 85849596
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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إيران الأولى عالميا في عمليات زراعة الكبد

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥١ م
رمز الخبر: 85849596
إيران الأولى عالميا في عمليات زراعة الكبد

قزوين/1 حزيران/يونيو/ارنا-قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التبرع بالأعضاء الإيرانية "أُميد قبادي": ان التبرع بالأعضاء شهد نموا بمقدار 70 ضعفا خلال الأعوام الـ25 الماضية، وتحتل ايران حاليا المرتبة الأولى عالميا في زراعة الكبد، وتُعرف بـ "إمبراطورية زراعة الكبد".

وخلال مراسم تكريم عوائل المتبرعين بالأعضاء في محافظة قزوين، افاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التبرع بالأعضاء الإيرانية "أُميد قبادي" ان إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال زراعة الأعضاء للمرضى المحتاجين.

واشار قبادي الى ضرورة الترويج لثقافة التبرع بالاعضاء من اجل انقاذ حياة الاخرين، موضحا ان محافظة قزوين، شهدت 12 حالة تبرع بالأعضاء العام الماضي، ولكن هذا العام تم تسجيل سبع حالات تبرع بالأعضاء في المحافظة خلال الشهرين الماضيين فقط.

وذكر نائب رئيس مجلس ادارة جمعية التبرع بالاعضاء الايرانية أنه تم إنشاء نظام النقل الجوي في مركز التبرع بالأعضاء لنقل المرضى إلى المحافظات الأخرى، معربا عن امله في أن تصبح البنية التحتية أكثر تحديثا وتطورا يوما بعد يوم.

ولفت قبادي الى ان الإمام الخميني (رض) قد اصدر فتوى دينية في عام 1989، تسمح بالتبرع بالأعضاء من الأفراد الذين توفوا دماغيا، وهو أحد الإنجازات المهمة للثورة الإسلامية، حيث لم تكن عمليات زراعة الأعضاء من الأفراد الذين ماتوا دماغيا تتم قبل الثورة الإسلامية.

وختم قائلا: ان عائلات المتبرعين هم الأبطال الحقيقيون للتبرع بالأعضاء، إذ يتخذون قرارات كبيرة للغاية خلال اللحظات الصعبة في حياتهم.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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