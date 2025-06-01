٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85849791
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قيادي حمساوي : آن الأوان لتحرك الأمة الإسلامية في وجه الكيان الصهيوني

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:١٩ م
رمز الخبر: 85849791
قيادي حمساوي : آن الأوان لتحرك الأمة الإسلامية في وجه الكيان الصهيوني

طهران /1 حزيران/ يونيو/ إرنا - في معرض إشارته إلى المجزرة الجديدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق توزيع المساعدات بقطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس "سامي أبو زهري" : إن مجزرة المساعدات هي رسالة للأمة الإسلامية والأحرار في كل مكان، أنه آن الأوان للتحرك في وجه القتلة.

وصرح "أبو زهري" اليوم الأحد، أن "مجزرة المساعدات الَّتي ارتقى خلالها عشرات الشُّهداء من أبناء شعبنا تجاوزت كلَّ المشاهد الفاشيَّة والنَّازيَّة الَّتي عرفها العالم من قبل، وهي نتيجة للغطاء والدَّعم الأمريكيِّ".

وتابع القيادي في المقاومة الفلسطينية : ان ردُّ حماس كان إيجابيًّا من ورقة ويتكوف، وموقفه السَّلبيُّ كان مفاجئًا، وهذا يؤكِّد أنَّ الهدف الأمريكيَّ ليس وقف الإبادة وإنَّما استعادة الأسرى فقط؛ مردفا : مجزرة المساعدات اليوم ودماء شهدائنا هي رسالة لكلِّ أبناء الأمَّة والأحرار في كلِّ مكان أنَّه آن الأوان للتَّحرُّك في وجه القتلة.

انتهى**9365 / ح ع

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المصدر/ وكالة سما

 

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