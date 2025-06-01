قيادي حمساوي : آن الأوان لتحرك الأمة الإسلامية في وجه الكيان الصهيوني

وصرح "أبو زهري" اليوم الأحد، أن "مجزرة المساعدات الَّتي ارتقى خلالها عشرات الشُّهداء من أبناء شعبنا تجاوزت كلَّ المشاهد الفاشيَّة والنَّازيَّة الَّتي عرفها العالم من قبل، وهي نتيجة للغطاء والدَّعم الأمريكيِّ".

وتابع القيادي في المقاومة الفلسطينية : ان ردُّ حماس كان إيجابيًّا من ورقة ويتكوف، وموقفه السَّلبيُّ كان مفاجئًا، وهذا يؤكِّد أنَّ الهدف الأمريكيَّ ليس وقف الإبادة وإنَّما استعادة الأسرى فقط؛ مردفا : مجزرة المساعدات اليوم ودماء شهدائنا هي رسالة لكلِّ أبناء الأمَّة والأحرار في كلِّ مكان أنَّه آن الأوان للتَّحرُّك في وجه القتلة.

انتهى**9365 / ح ع

___________________

المصدر/ وكالة سما



